54-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская в очередной раз покорила поклонников элегантностью. Звезда продемонстрировала стильный образ в белой блузке и черном пальто.

Успешная украинская актриса и телеведущая поделилась серией фото на личной странице в инстаграме. Ольга Сумская с возрастом не теряет своего шарма, а наоборот, будоражит сеть трендовыми образами и блестящим видом.

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Образ Ольги Сумской

Актриса позировала в роскошной фотосессии на фоне красивой локации. Ольга Сумская для съемки выбрала беспроигрышное сочетание цветов: белого и черного. Звезда предстала перед объективом в белоснежной блузке и в темных брюках. Образ удачно дополняло черное длинное пальто и зимние сапоги. Актриса мило улыбалась на камеру.

Густые белокурые волосы Ольга Сумская уложила легкими волнами. На лице она сделала красивый макияж: телеведущая накрасила глаза коричневыми тенями в стиле smokey eyes, а губы слегка подчеркнула бежевой помадой.

В этом мире возможно почти все, но только не все одновременно. Стремясь к одному, придется отказаться от другого,

– написала Ольга Сумская под фотографией.

Поклонники, как всегда, засыпали звезду комплиментами: "Шикарная", "Фантастически", "Какой замечательный образ на фото", "Хорошая", "Супер", "Невероятная и прекрасная", "Очень идет такой стиль", – написали фаны.

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