В субботу, 21 ноября, муж Ольги Фреймут генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко празднует 44-й день рождения. Звездная жена показала, как вместе с детьми поздравила любимого.

Ведущая и экс-участница шоу "Танцы со звездами" Ольга Фреймут крайне редко говорит о личной жизни с мужем Владимиром Локотко. Совместные фото супругов – это также редкость, поэтому каждое из них вызывает шквал обсуждения в сети. По случаю дня рождения любимого звезда опубликовала новый снимок в инстаграме и лаконично поздравила именинника.

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Ольга Фреймут не стала прибегать к красноречивым фразам и лаконично написала: "Володя. С днем ​​рождения". Празднование они устроили за щедрым столом в красивом загородном доме с близкими и детьми.

Похоже, 4-летний сын Валерий и 3-летняя дочь Евдокия помогали звездной маме с подарком, ведь праздничный торт украшала надпись "Папа, с днем ​​рождения" и забавные изображения всех членов их многодетной семьи. Кроме того, для Владимира Локотко жена подготовила милый свитшот белого цвета с фото двух общих детей. Именно его именинник выбрал для домашнего торжества.



Праздничный торт для мужа Ольги Фреймут / Фото Instagram / @freimutolia

Фото Ольги Фреймут с мужем

Супруги сфотографировались вместе на кухне во время застолья. Для празднования ведущая выбрала красивую атласную рубашку серого цвета и темные джинсы. Она не стала утруждать лицо макияжем, ведь не стесняется появляться без косметики даже на публике. Волосы Ольга Фреймут оставила распущенными. Она нежно прижалась к мужу, который прочно обнимал звездную жену за талию.



Оля Фреймут с мужем / Фото Instagram / @freimutolia