7 сентября на полках книжных магазинов появился двухтомник Олега Сенцова "Хроника одной голодовки" и "4 с половиной шага". Эту дату выбрали неслучайно, а по случаю первой годовщины освобождения украинских политзаключенных Кремля. Теперь писатель рассказал, как ему удалось писать в тюрьме.

Двухтомник Олега Сенцова презентовали 8 сентября во Львове. Именно тогда автор впервые взял в руки свою книгу. После презентации Олег дал откровенное интервью изданию ZAXID.NET, в котором рассказал о съемках фильмов, а также написании книг в российском заключении.

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Впервые я взял в руки книгу во Львове. И это ощущение невозможно ни с чем сравнить. Потому что одно дело, когда пишешь книгу, другое – когда она выходит в свет. Я еще ее не читал, но уже подарил нескольким львовянам,

– рассказал Сенцов.

Двухтомник "Хроника одной голодовки" и "4 с половиной шага"

Олег рассказал, что в один том вошло 15 рассказов, которые он написал на протяжении всего заключения. События в книге происходят в хронологической последовательности: от Лефортово до Лабытнанги. Сенцов отметил, что это не художественные рассказы, в них говорится о людях, вместе с которыми кинорежиссер и писатель находился в заключении.

Второй том – дневники Сенцова. Известно, что голодовку, которая длилась 145 дней, Олег проводил в изоляторе. Во время этого было много свободного времени и мыслей. Поэтому Сенцов начал писать. В камере, где находился автор, были постоянные обыски и видеонаблюдение. Он всем рассказывал, что пишет фантастический роман, ведь писать в тюрьме о тюрьме нельзя. Даже адвокат Сенцова думал, что он работает над романом.

У меня могли забрать не только дневник, но и все мои рукописи. Но я продолжал писать. Обыски проходили ежедневно, тетради с дневником пытались читать надзиратели. Спасал мой дурной и мелкий почерк. Я старался писать еще не разборчивее, чем всегда, сплошной текст без абзацев,

– сказал Сенцов.

Бывший политзаключенный сказал, что если пропадут страницы, то порежет себе вены. В тюрьме этого боялись, поэтому после прочтения записи возвращали. Также писатель во время написания не ставил дат. Он считал, что это может привлечь внимание надзирателей.



Двухтомник "Хроника одной голодовки" и "4 с половиной шага" / Фото Издательство Старого Льва

По возвращении в Украину Сенцов отдал рукопись издательству, где ее и расшифровали. Время от времени совещались, когда не могли разобрать какое-то слово. Олег добавил, что писал на русском, потому что на украинском у него не очень хорошо получается это делать. Он учится благодаря допискам в фейсбуке и признается, что ему очень нравится украинский перевод.