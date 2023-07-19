Как охладить свое тело в жару: 6 методов, доступных каждому

Высокие температуры воздуха часто приводят к ухудшению самочувствия. Мы знаем, как вам с этим помочь.

В Украине сейчас очень жарко и терпеть эти условия становится все более невыносимо. Есть некоторые способы и средства, которые могут облегчить эту ситуацию. 24 Канал знает, что делать.

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Как охладить тело в жару

Употребляйте легкую нежирную пищу и меньше сахара. Врачи утверждают, что сладкие продукты ускоряют обмен веществ, поэтому человек начинает ощущать внутренний жар. Поэтому ограничьте потребление углеводов и налегайте на фрукты и овощи.

Окуните полотенце или компресс в холодную воду и наложите на шею, запястья или ступни. Это поможет снизить температуру. Вам даже будет легче дышать после этого.

Старайтесь находиться в этих помещениях, где есть вентиляторы или кондиционеры. Они создают дополнительный поток воздуха и охлаждают тело.

Пейте много воды и меньше кофеина. Вода – это настоящее спасение для всех в такую жаркую погоду. Кофеин выводит жидкость из организма.

Ночью спите под отдельным одеялом, а если есть такая возможность – вообще отдельно. Потому что любой человек выделяет тепло и становится еще жарче.

Ментол – мощное вещество, которое помогает освежиться в безумной жаре. Он пробуждает рецепторы на коже и во рту, благодаря которым мы чувствуем низкую температуру. Ментол содержится в чаях, некоторых лекарствах.