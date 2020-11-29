Шотландский киноактер и продюсер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет 31 октября 2020. Только за месяц после трагедии СМИ удалось узнать истинную причину смерти звезды, который сыграл Джеймса Бонда.

Официальную причину смерти легендарного Шона Коннери удалось узнать изданию TMZ, получив доступ к свидетельству о смерти звезды. Актер ушел из жизни из-за пневмонии, аритмии и почтенного возраста. В документе указано, что смерть наступила во сне в 1:30 утра по местному времени на Багамах.

Важно Умер актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда

"Умер от дыхательной недостаточности, вызванной пневмонией, старостью и фибрилляцией предсердий – вызывает нерегулярный пульс, который может увеличить риск инсультов, сердечной недостаточности и других осложнений, связанных с сердцем", – говорится в источнике.

Добавим, ранее жена Шона Коннери Мишелин Рокбрюн рассказывала, что в последние месяцы жизни возлюбленный боролся с деменцией. Недуг поражает мозг, а потому разрушает его когнитивные функции, нарушает память и абстрактное мышление. Избранница лучшего "агента 007" в истории кино утверждает, что жизнь с диагнозом деменция "не была для него жизнью".



Шон Коннери с женой / Фото из открытых источников

Напомним, что среди карьерных достижений легенды Бондиады – награда Оскар, две статуэтки БАФТА и три Золотых глобуса. Всего на его счету более 70 фильмов.