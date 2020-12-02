Бывшая девушка актера Брэда Питта – Николь Потуральски любит демонстрировать стильные образы. 27-летняя модель из Германии показала поклонникам в сети, как благодаря простому наряду можно выглядеть стильно.

Домашнюю фотосессию в зеркале девушка опубликовала в своем инстаграме. Модель села на кресло и продемонстрировала аутфит, который идеально подойдет для холодных зимних дней.

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Несмотря на то, что Николь делает ставку зимой на удобство и тепло, это не мешает ей все равно оставаться стильной и на себе она показывает поклонникам fashion-урок удачного образа, когда за окном минусовая температура.

Модель надела леггинсы из мягкой ткани, оливковый свитер на замочке известного французского бренда Jacquemus и трендовые ботинки на массивной подошве Bottega Veneta. Простой и стильный аутфит Потуральски дополнила карамельной сумкой бренда By Far.

Николь Потурльски демонстрирует стильный аутфит / Фото из Instagram

Николь Потурльски демонстрирует стильный аутфит / Фото из Instagram

Что известно о Николь Потуральски

В конце лета все СМИ разразились заголовками о новой возлюбленной Брэда Питта – немке Николь Потуральски. По информации, влюбленные тайно встречались 9 месяцев. В последний раз, по информации СМИ, 56-летний голливудский актер вместе с Потуральски проводил свободное время в Шато Мираваль – поместье, в котором он женился на бывшей жене Анджелине Джоли.

Однако уже через некоторое время оказалось, что Николь замужем за 68-летним ресторатором и воспитывает в браке с ним 7-летнего сына. Супруги договорились о свободных отношениях. Впрочем, Брэда Питта такое заявление шокировало, поэтому вскоре влюбленные расстались.