Внук Героя Украины Богдана Ступки 34-летний Дмитрий воспитывает трехлетнюю дочь Богданку. Звездный отец признался, что в актерской семье растет талантливая девочка, которая уже покоряет публику своей артистичностью.

Остап и Дмитрий Ступки в интервью для программы "Светская жизнь" рассказали о правнучке легендарного украинского актера Богдана Ступки. Девочке, которую в честь прадедушки назвали Богданой, сейчас только три года. Однако кроха не боится камер и чувствует себя уверенно на публике, поэтому часто появлялась с родителями на светских мероприятиях.

Читайте также Ольга Сумская объявила имя внука и рассказала, на кого похож малыш

Дмитрий Ступка поделился, что Богданка растет артистической девочкой и уважает свою семью, ведь при любой удобной возможности объявляет не только имя, но и фамилию.

Очень артистичная! И когда у нее кто-то спрашивает на мероприятиях, или когда приезжаем в гости, как ее зовут, мама научила, и она отвечает – Богдана Ступка. Я думаю, что эти гены и у нее есть сто процентов,

– рассказал отец.

Пока об актерской карьере Богданки Ступки говорить рано. Однако девочка активно подражает папе и дедушке, поэтому умеет кланяться, громко петь и любит привлекать к себе внимание.

Напомним, с любимой Полиной Логуновой Дмитрий Ступка заключил брак в мае 2016 года после однолетнего романа. Супружескими обетами влюбленные обменялись в здании столичного театра "Созвездие", а пышную свадьбу сыграли в июле. В апреле 2017 года в пары родилась дочь Богданка, которую родители не скрывают от общественности и показывают в соцсетях.