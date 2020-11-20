В обтягивающем платье: Alyosha ошеломила стройной фигурой через 3 месяца после родов – фото
Украинская певица Alyosha в августе этого года в третий раз стала мамой. После родов прошло совсем мало времени, а исполнительница уже обнародовала эффектные фотографии в обольстительном наряде.
Alyosha поделилась ярким фото на личной странице в инстаграме, по которой следят 419 тысяч пользователей сети. Она предстала перед камерой в стильном платье и очаровала поклонников красотой.
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Звезда призналась, что на карантине начала заказывать одежду онлайн. Это быстро и удобно, а также можно приобрести вещи брендов, которые не представлены в Украине. На фото она продемонстрировала одну из недавних покупок.
Ефектиний образ Alyosha
Alyosha появилась перед камерой в обтягивающих платье бордового цвета, которое было задекорировано блестками. Наряд не имел рукавов и красиво подчеркнул пышную грудь исполнительницы, а также сделал акцент на ее стройной фигуре.
Волосы звездная мама уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с помадой насыщенного цвета на губах. Артистке такой look изрядно подходит, демонстрирует ее женственность и сексуальность.
Эффектный look певицы Alyosha / Instagram / @alyoshasinger
Фоловеры знаменитости не остались в стороне и активно комментируют новую публикацию.
- Очень красивое платье! И вам подходит! Вы в прекрасной форме после родов!
- Королева!
- Классно выглядите после родов! И платье красивое.
- Роды идут на пользу.
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