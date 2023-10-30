Можно ли обрезать виноград осенью
Осенью производят обрезку многих плодовых деревьев и кустов. Это необходимо для профилактики болезней и улучшения внешнего вида.
Обрезка винограда является важной процедурой, потому что улучшается состояние куста и его плодоношение в следующем сезоне. Здесь только вопрос в том, когда обрезать виноградные кусты.
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Можно ли обрезать виноград осенью
Весной виноград обрезать нежелательно, потому что происходит сокодвижение. Потому и срезы будут заживать длительное время, и растение может погибнуть. А вот обрезать виноград осенью – можно, и даже нужно.
Обрезку часто производят уже после заморозков. Обычно – через 2 недели после того, как с саженца взлетели листья. На зимний сезон садоводы покидают те части винограда, которые одеревенели до заморозков.
Например, в сентябре и октябре виноград обрезать рано, потому что заживать раны будут долго. Так что оптимально укорачивать лозы где-то в ноябре, перед укрытием.
Советы по обрезке винограда
- В первую очередь обрезка предполагает удаление поврежденных и больных ветвей. Посмотрите, нет ли на них пятен или других дефектов. Это важно, чтобы болезни не распространялись на другие здоровые ветви.
- Лозу винограда нужно разжижать. Ибо через загущение к саженцу не проникает достаточно света и воздуха. Обратите внимание, что стебли следует укорачивать на треть. Тоненькие ветки укорачивают так, чтобы осталось хотя бы 4 почки, а крепкие – до 6.
- Не жалейте виноград во время обрезки. Он способен быстро восстанавливаться. Ничего страшного, если удалили слишком много ветвей. Саженец регенерируется и даст больше урожая в следующем сезоне.