Какие деревья нельзя обрезать в октябре: опытные садоводы не рекомендуют

Часть деревьев нельзя обрезать в октябре. Это может привести к ряду проблем, в частности с ростом и урожайностью.

Какие же деревья не рекомендуют обрезать в октябре, рассказывает 24 Канал.

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Эти деревья нельзя обрезать в октябре

Опытные садоводы не советуют обрезать те растения, которые в период зимнего покоя сохраняют свою зелень. К примеру, некоторые виды хвойных деревьев.

Кроме того, не стоит обрезать растения, которые лучше переживают холод с сохранившимися побегами. Речь идет о некоторых видах роз.

Также следует особенно осторожно подходить к обрезке плодовых деревьев. Ведь неправильные действия могут привести к проблеме роста и урожайности.

Так, черешню лучше обрезать максимум до начала октября. Позже – можете нарушить нормальный процесс цветения и плодоношения.

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Если переживаете, обрезать дерево или нет, можно обратиться за советом к агрономам.