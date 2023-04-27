Смородины будут полные миски: как обрезать ягоду так, чтобы она плодоносила

Смородина – вкусная и полезная ягода, которую часто можно увидеть на огородах и садах. Она очень полезна организму человека. Чтобы наслаждаться плодами смородины, нужно знать, как ее обрезать.

Смородина – популярна ягода, що вирощується на городах та в садах. І це не дивно, тому що вона містить чимало поживних речовин . Тому і багато городників її садять. А як обрізати смородину, щоб вона дала плоди - підкаже 24 Канал .

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Як правильно обрізати смородину

Обрезка смородины зависит от возраста куста и их состояния. Надо учитывать и то, с какой целью вы производите обрезку. Обрезка смородины включает несколько этапов.



Обрезка смородины / Фото Аптека садовода

В частности, удаление старых и поврежденных ветвей. Обычно начинают с тех ветвей, которые больше отличаются от основных ветвей куста. Также избавляются от поврежденных, больных или высохших ветвей.

Дальше нужно удалить испорченные ветви. Речь идет о пересекающихся между собой или находящихся под углом к главному стеблю. Они мешают нормальному росту и циркуляции воздуха в растении.



Обрезка старых веток смородины / Фото Ремонты

Важна обрезка плодовых ветвей. Надо избавиться от старых и ненужных ветвей, которые уже принесли плоды. Если ветви остаются очень короткими, следует обрезать их вплоть до здоровых почек.

Невозможно обойтись в этом процессе без разжижения ветвей. Обрезаем внутренние ветки, которые растут под прямым углом к главному стеблю, поскольку это препятствует нормальному росту и развитию куста.

Для того чтобы сформировался куст, нужно обрезать верхние части веток так, чтобы он стал компактнее. Надо учесть, что растение должно быть сбалансированным, чтобы оно хорошо росла и давала плоды.

Загалом радять проводити обрізання смородини провесною, перш ніж почнеться активне зростання. Тому важливо не перестаратися з обрізанням , щоб не нашкодити здоров'ю куща.