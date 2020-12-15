Популярная украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками новой фотографией. В кадре артистка позирует с сыном Иваном, который нежно обнимается со звездной мамочкой.

Светлана Тарабарова поделилась новой фотографией на личной странице в инстаграме. Украинская певица является одной из тех звезд, которые не стесняются приоткрывать занавес своей жизни и делиться моментами из нее.

К слову В молочном наряде: Светлана Тарабарова очаровала нежным образом – фото

Новое фото Светланы Тарабаровой

На фотографии певица позирует перед входной дверью. Вероятно, она собиралась идти на съемки, а ее сын Иван провожал ее. Он трогательно обнял звездную мамочку на прощание.

Светлана Тарабарова предстала в светлых порванных джинсах и бежевой дубленке. Образ артистки дополнили черные ботинки на массивной подошве и белая длинная шапка с помпоном. При этом Иван позировал в домашнем наряде: штанишках с принтом и желтой кофточке.

В заметке певица поделилась 5 вещами, которые она всегда держит в своей сумочке. "Кошелек (это понятно), маска (новый для меня, но жизненно необходимый аксессуар), ключи от авто (потому что живем за городом и до него еще надо доехать), телефон (тут комментарии, наверное лишние, вы ведь тоже его сейчас в руках держите) и антисептик (потому что должна заботиться о семье, и не подвергать их опасности). Ну и сладкие объятия – их даже в список добавлять не буду, это константа в нашей семье", – поделилась Светлана Тарабарова.



Светлана Тарабарова с сыном / Instagram / @tarabarova