Украинская певица Светлана Тарабарова в очередной раз очаровала поклонников новой фотосессией. Артистка позировала в молочном наряде и показала нежный аутфит.

Светлана Тарабарова обожает радовать многотысячную аудиторию подписчиков интересным контентом. Она часто устраивает неординарные фотосессии, результатом которых делится на личной странице в инстаграме. На днях артистка показала снимки, на которых предстала в нежном образе.

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Нежный look Светланы Тарабаровой

Исполнительница позировала на розовом фоне, что создало уютную атмосферу фотосессии. Для съемки Светлана выбрала наряд молочного цвета. Поскольку знаменитость позирует не в полный рост и спиной к камере, то нельзя сказать, что именно это было – кофта или платье.

Оригинальность ее образу добавил красивый вырез на спине, в который Тарабарова поместила сухие растеньица бежевого цвета. Рыжие волосы она уложила ровно и забрала набок. На лице звезда сделала легкий макияж: ресницы накрасила тушью, а на губы нанесла розовую помаду.

Наслаждаться каждым моментом. Осознавать, что здесь и сейчас – это и есть жизнь. Напоминаю себе постоянно и вам здесь оставлю эти слова. Всех крепко обнимаю,

– написала в публикации Светлана.



Светлана Тарабарова в молочном наряде / Instagram / @tarabarova