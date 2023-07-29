Нужно обрывать листья у капусты или нет: теперь будем знать
На самом деле, капусту выращивать не так просто, как кажется. Есть много нюансов.
Кочаны капусты начинают образовываться, когда есть по крайней мере 7 листьев. Урожай будет зависеть в количестве таких листов. Так что обрывать листья капусты или нет – расскажет 24 Канал.
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Стоит ли обрывать листья капусты
Важное значение нижних листьев состоит в том, что на них есть восковой налет, предохраняющий кочан от вредителей и болезней. Это своего рода защитный слой. Летом благодаря ему лучше регулируется температура: не возникает переохлаждения или перегрева.
Нижние листья содержит немало витамина С, без которого капуста не может хорошо развиваться. Поэтому зачем избавлять ее от такого полезного и необходимого компонента?
Каждый листок, который мы отрываем, заставляет созревать кочан на день позже. С места среза начинают вытекать полезные вещества. Это означает, что обрывать листья у молодых насаждений запрещается.
Обрыв листьев капусты / Фото "Фермер"
Прежде чем обрывать листья капусты, обратите внимание на их состояние. Когда они абсолютно крепкие и здоровые, делать этого нет смысла.
Вместо этого следует удалять капустные листья, если:
- вы заметили желтизну на краях листьев или черные пятна. В таком случае действительно нужно сорвать листья, а иногда – и полностью удалить кочерыжку.
- увидели, что листья гниют. Причина – большое количество осадков или неправильный полив. Тогда обрываем листья. Это же касается сухих или пожелтевших листьев. Следует его удалять.
- присутствие насекомых или наличие болезней. С земли они мигрируют на нижние листья. На них могут поселиться личинки или яйца. Речь идет о капустной мухе, моль.