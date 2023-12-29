С Новым годом 2024: лучшие поздравления в картинках с праздником

29 декабря 2023, 16:00
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Остаются считанные дни до Нового 2024 года. Его символом станет Зеленый Деревянный Дракон. Пусть это животное помогает каждому решить все проблемы и быть счастливым.

Это уже будет второй год без салютов и громких застолий, ведь в стране идет война за свободу и независимость. Помните о тех, кто большой ценой освобождает каждый сантиметр нашей земли и не дает врагу властвовать. Редакция 24 Канала поздравляет всех с Новым годом и желает каждому мирного неба и покоя. Пусть 2024 год станет для нашей страны победным.

Кстати говоря Праздник близится: сколько дней осталось до Нового 2024 года

Картинки-поздравления с Новым годом


С Новым годом 2024 года / Фото Pryvitannia.com


С Новым годом 2024 года / Фото V24.com.ua


С Новым годом / Фото Webmandry.com.ua


С Новым годом 2024 / Фото "Телеграф"


С Новым годом / Фото vjoy.cc


С Новым годом 2024 / Фото Радио ТРЭК


Новый год 2024 / Фото "Апостроф"


С Новым годом / Фото "Телеграф"

Автор: Вікторія Козар