Сериал без цензуры "Секс, Инста и ВНО": в сети презентовали провокационный трейлер
Режиссер Антонио Лукич представил первый тизер к сериалу "Секс, Инста и ВНО". В сети уже назвали ленту украинской версией "Полового воспитания", а на ее выход ждут тысячи киноманов.
Сюжет и трейлер сериала "Секс, Инста и ВНО"
Трейлер появился в ютубе 29 октября и сразу же взбудоражил сеть. А все потому, что сериал "Секс, Инста и ВНО" расскажет о жизни подростков правдиво и без цензуры. Поэтому и в ролике можно увидеть интимные отношения старшеклассников, ведение соцсетей и обнажение ради рейтинга блога.
Больше о сьемках Антонио Лукич снимает сериал о подростках "Секс, инста и ВНО"
В центре сюжета окажется обычная девушка Саша Моцак. Школьница всегда была популярной и не жаловалась на недостаток общения. Однако все кардинально меняется, а помогает в этом конкурентка девушки Ева Горбатюк.
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В общем подростки поколения Z переживают все типичные проблемные ситуации и должны знать ответы на вопрос: "Заниматься ли сексом? Что делать, когда тебя буллят в школе? Как пережить первые акне?" Все эти недетские трудности они соединят с подготовкой к выпускным экзаменам.
История о подростках, переживающих о будущем ВНО, сразу же привлекла меня своей честностью и попыткой поговорить со зрителем о серьезном, но легко, без лишнего пафоса и с юмором... Сериал обещает быть захватывающим, смешным и провоцировать у зрителя целый спектр эмоций и чувств,
– рассказал Антонио Лукич.
Впервые украинский сериал создали для презентации на онлайн-платформе "1+1". Премьера запланирована на 25 ноября 2020 года.
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Актерский состав сериала
Привлек внимание и актерский состав сериала "Секс, Инста и ВНО". Антонио Лукич пригласил на съемки актрису Ирму Витовскую, которая уже появлялась в его ленте "Мои мысли тихие". В молодежном сериале она превратится в директрису.
Кроме этого, главные роли в "Секс, Инста и ВНО" получили:
- Анечка Ярмоленко
- Андрей Максимов
- Соня Слюсаренко
- Карина Черчевич
- Виталий Зеленый
- Любава Шокля
- Наталья Васько
- Ирма Витовская-Ванца
- Ирина Кудашова
- Юлия Гамалий
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