Режисер Антоніо Лукіч презентував перший тизер до серіалу "Секс, Інста і ЗНО". У мережі вже назвали стрічку українською версією "Статевого виховання", а на її вихід чекають тисячі кіноманів.

Сюжет і трейлер серіалу "Секс, Інста і ЗНО"

Трейлер з'явився в ютубі 29 жовтня та одразу ж розбурхав мережу. А все тому, що серіал "Секс, Інста і ЗНО" розкаже про життя підлітків правдиво та без цензури. Тому й в ролику можна побачити інтимні стосунки старшокласників, ведення соцмереж та оголення задля рейтингу блогу.

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У центрі сюжету опиниться звичайна дівчина Саша Моцак. Школярка завжди була популярною та не скаржилась на брак спілкування. Однак все кардинально змінюється, а допомагає в цьому конкурентка дівчини Єва Горбатюк.

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Загалом підлітки покоління Z переживають всі типові проблемні ситуації та повинні знати відповіді на питання: "Чи займатися сексом? Що робити, коли тебе булять в школі? Як пережити перші акне?" Всі ці недитячі труднощі вони поєднають з підготовкою до випускних іспитів.

Історія про підлітків, стурбованих майбутнім ЗНО, відразу ж привернула мене своєю чесністю і спробою поговорити з глядачем про серйозне, але легко, без зайвого пафосу і з гумором... Серіал обіцяє бути захоплюючим, смішним і провокувати у глядача цілий спектр емоцій і почуттів, – розповів Антоніо Лукіч.

Вперше український серіал створили для презентації на онлайн-платформі "1+1". Прем'єра запланована на 25 листопада 2020 року.

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Акторський склад серіалу

Привернув увагу й акторський склад серіалу "Секс, Інста і ЗНО". Антоніо Лукіч запросив на зйомки актрису Ірму Вітовську, яка вже поставала у його стрічці "Мої думки тихі". У молодіжному серіалі вона перевтілиться у директрису.

Окрім цього, головні ролі у "Секс, Інста і ЗНО" отримали: