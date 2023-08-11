Новый календарь церковных праздников: все даты до конца 2023 года
11 августа 2023, 13:00Читати новину українською
Уже с сентября христиане перейдут в новый церковный календарь. Согласно ему, даты праздников изменятся. Если отмечать церковные праздники – смотрите дальше.
Православная церковь Украины и УГКЦ с 1 сентября официально переходят на новый календарь, пишет 24 Канал. Даты религиозных праздников сместятся на 13 дней вперед.
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Новый церковный календарь
Сентябрь
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня;
- 17 сентября – Святой мученицы София и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви;
- 26 сентября – Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
Октябрь
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
- 26 октября – Святого Димитрия Мироточца;
Ноябрь
- 8 ноября – Собор святого архистратига Михаила;
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 30 ноября – Андрея Первозванного;
Декабрь
- 6 декабря – Святого Николая Чудотворца;
- 9 декабря – День святой Анны;
- 24 декабря – Вечере Рождества Христова;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы;
- 31 декабря – Преподобной Мелании.