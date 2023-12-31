За мир и победу Украины: подборка веселых и трогательных тостов на Новый год

Новогоднее застолье невозможно без тостов. Люди желают друг другу счастья, здоровья, успехов, семейного согласия и довольства в грядущем году.

24 Канал собрал для вас подборку новогодних тостов с пожеланиями мира и победы Украины. Верим, что уже совсем скоро самая заветная мечта всех украинцев сбудется.

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Новогодние тосты в стихах: пожелания мира и победы

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров’я всім бажаю.

Третя чарка — це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі

Четверта суто за країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Без ста грамів не розібратись

В році тому, що минає.

Беремо першу чарку нашу

За козаків у нашім краї.

Спасибі, Боже, що дожили,

Було те, чим дорожили.

П’ємо другий за сім’ю,

Цю — до дна зараз доп’ю.

Третю — щоб були у парі,

Розганяли чорні хмари,

У коханні довго жили,

Добре було й не тужили!

Підіймаємо тост четвертий,

Щоб вороги були роздерті,

Аби ноги окупантів

Зникли всі під бій курантів!

П’ятий тост буде за друга,

Щоб не здолала туга,

Аби в будь-яких незгодах

Ви долали перешкоди!

Шостий підіймаємо швидко

За рік, який приходить спритно.

Аби приніс він мир і щастя

І нас боялися напасті!

Новогодние тосты / Фото forumsmile.com.ua

***

Першу чарку підніму як завжди за ЗСУ!

Щоб лайно від нас пішло, другий тост за ТРО!

Третій вип’ємо традиційно – за любов до Батьківщини!

А четвертий під вечерю тост за наших волонтерів!

П’яту чарку наливаємо, і за медиків вживаємо!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Перший тост — за кримський міст.

Тост номер два за крейсер Москва.

Третю повну — за бавовну!

Вип’ємо знову, щоб працював Вова!

За синє небо, за жовті поля,

За світ, у якому нема москаля!

Всі, кому налили, п’ють за Збройні Сили!

А наступний Новий рік — був у радості повік!

Вип’ємо на дорогу за нашу перемогу!

Новогодние тосты / Фото planBphoto.com

Новогодние тосты в прозе: пожелания мира и победы

Знаете почему зимой так много звезд на небе? Начинает рождаться новая звезда, и все остальные приходят посмотреть на это зрелище. Новый год – и есть новая звезда. Так выпьем за то, чтобы в этом году новая звезда освещала нам путь к счастью, здоровью, миру и успеху. А старый год запьем таким же старым вином. С Новым годом!

***

Пока где-то громко звучат салюты, мы с вами тихо, по-домашнему поднимем этот тост за наших защитников. Дорогие, у нас и так с вами все сложится лучше всего. Давайте пожелаем, чтобы наши военные скорее вернулись домой. А наша Украина скорее снова расцвела и забыла все свои страдания. Пусть следующие дни будут мирными, спокойными в уже полностью свободной и счастливой Украине.

Новогодние тосты / Фото klike.net

***

Друзья, еще с детства мы все с вами верили, что в новогоднюю ночь сбываются самые заветные желания. Поэтому давайте сейчас пожелаем, кроме повышения зарплаты и предложения, скорейшей победы. И чтобы уже 2025 мы такой же бандой встречали в Мариуполе или Ялте. С Новым годом! С новым счастьем!

***

Все мы ждем от Нового года победы, чудес и исполнения желаний. Пусть в этом году произойдут чудеса, пусть все замыслы воплотятся в реальность. Пусть Новый год 2024 подарит нам много радости, улыбок и хорошего настроения.