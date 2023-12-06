25 декабря или 7 января: по какому календарю украинцы будут отмечать Рождество и другие зимние праздники

Зимние праздники уже начались. Сегодня, 6 декабря, по новому церковному календарю Украина отмечает День Святого Николая. Накануне команда Rakuten Viber провела опрос среди украинцев и расспросила, когда они будут праздновать новогодние и рождественские праздники в этом году.

В опросе, который проводился в официальном канале, приняло участие более 90 тысяч пользователей из Украины. Людям задали такие вопросы: "Придет ли к вам Святой Николай?" и "Какой из зимних праздников вы любите больше всего?", пишет 24 Канал.

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Опрос Rakuten Viber

Согласно результатам опроса, более половины (57%) респондентов будут отмечать День Святого Николая 6 декабря, а только 18% – по старому стилю, 19 декабря. Также 18% людей сказали, что в этом году праздновать не актуально. А 7% опрошенных ответили, что обычно не празднуют День Святого Николая.

Команда Rakuten Viber также спросила украинцев, какой их любимый зимний праздник и когда будут отмечать его в этом году. 47% респондентов проголосовали за Новый год Более четверти опрошенных больше любят Рождество: 19% будут праздновать его 25 декабря, а 9% – 7 января.

11% респондентов назвали своим любимым праздником День Святого Николая. Интересно, что есть люди, которые проголосовали за Старый Новый год – это 3%. Впрочем, 11% украинцев вообще не до зимних праздников в этом году. Потому они их не будут отмечать.

Известно, что Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь 1 сентября 2023 года. Поэтому даты некоторых церковных праздников сместились на 13 дней.