В Новой Зеландии представили первую в мире полицейскую форму с хиджабом. Уникальная одежда была создана для 30-летней студентки Королевского полицейского колледжа Зеены Али.

Дизайнеры хотели создать функциональную, комфортную форму, которая также будет свидетельствовать об уважении к мусульманской культуре. Об этом сообщает The Vice.

Читайте также Секс до брака и алкоголь: власти ОАЭ отменили ряд важнейших запретов

Дизайн хиджаба разработала Massey Design School. Темно-синий головной убор изготовлен из мягкой эластичной ткани, которая держит форму и удачно сочетается с фуражкой.

30-летняя Зеена Али непосредственно присоединилась к созданию уникальной формы. Девушка протестировала несколько материалов и стилей во время учебы в колледже, а также консультировала дизайнеров и полицию Новой Зеландии в период разработки.



Зеена Али первой в мире будет иметь форму с хиджабом / Фото пресс-службы Новозеландской полиции

Что известно о 30-летней полицейской Зеене Али

Зеена Али заканчивает обучение в Королевском полицейском колледже Новой Зеландии. Девушка решительно решила стать полицейским после теракта в Крайчестри в 2019 году.

"Тогда я поняла, что полиции нужно больше женщин-мусульманок. Если бы я пришла на службу раньше, я могла больше помочь", – рассказала она.

Террористический акт в Крайчестри: что известно • 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайчестр группа антиисламистов совершила массовое убийство мусульман.

• Вооруженные преступники расстреляли людей в мечети Ан-Нур и Исламском центре Линвуд.

• В результате теракта погибло 49 человек, еще 40 получили ранения.

Зеена Али отметила, что ей приятно иметь возможность показать хиджаб полиции Новой Зеландии как часть своей униформы.

"Я думаю, что многие мусульманки тоже захотят присоединиться, когда увидят эту форму", – прокомментировала она.