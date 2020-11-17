У Новій Зеландії представили першу у світі поліцейську форму з хіджабом. Унікальний одяг було створено для 30-річної студентки Королівського поліцейського коледжу Зеєни Алі.

Дизайнери хотіли створити функціональну, комфортну форму, яка також свідчитиме про повагу до мусульманської культури. Про це повідомляє The Vice.

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Дизайн хіджабу розробила Massey Design School. Темно-синій головний убір виготовлений з м'якої еластичної тканини, яка тримає форму і вдало поєднується з кашкетом.

30-річна Зеєна Алі безпосередньо доєдналась до створення унікальної форми. Дівчина протестувала кілька матеріалів і стилів під час навчання в коледжі, а також консультувала дизайнерів та поліцію Нової Зеландії в період розробки.



Зеєна Алі першою у світі буде мати форму з хіджабом / Фото пресслужби Новозеландської поліції

Що відомо про 30-річну поліцейську Зеєну Алі

Зеєна Алі закінчує навчання в Королівському поліцейському коледжі Нової Зеландії. Дівчина рішуче вирішила стати поліцейською після теракту у Крайчестрі у 2019 році.

"Тоді я зрозуміла, що поліції потрібно більше жінок-мусульманок. Якби я прийшла на службу раніше, я б могла більше допомогти", – розповіла вона.

Терористичний акт у Крайчестрі: що відомо • 15 березня 2019 року у новозеландському місті Крайчестр група антиісламістів скоїла масове вбивство мусульман.

• Озброєні злочинці розстріляли людей у мечеті Ан-Нур та Ісламському центрі Лінвуд.

• Внаслідок теракту загинуло 49 людей, ще 40 отримали поранення.

Зеєна Алі відзначила, що їй приємно мати можливість показати хіджаб поліції Нової Зеландії як частину своєї уніформи.

"Я думаю, що багато мусульманок теж захочуть приєднатися, коли побачать цю форму", – прокоментувала вона.