Чтобы не навлечь беду: 4 места в доме, где нельзя ставить новогоднюю елку

Елка – главный символ зимних праздников. Она сделает ваш дом более уютным и атмосферным. Невозможно представить Новый год и Рождество без этой красавицы.

Сегодня в мире отмечается День Святого Николая – один из главных новогодних и рождественских праздников. Часто люди именно в этот день украшают елку, чтобы призвать в свой дом праздник. Эксперты считают, что для дерева важно подобрать правильное место.

Важно Когда не стоит ставить новогоднюю елку: 3 неблагоприятные даты

Где в доме нельзя ставить елку

Специалисты запрещают размещать новогоднюю красавицу у источников тепла: батареи, печи, радиатора, кондиционера. Во-первых, это небезопасно, ведь елка может загореться. Во-вторых, дерево быстро засохнет, пожелтеет и осыплется.

Люди любят ставить елку в центре комнаты. Ведь считают, что для новогодней красавицы нужно выделить особое место. Однако, размещать елку по центру не стоит. Так вы постоянно будете задевать дерево. Поэтому оно может утратить всю свою красоту. Кстати, за фэн-шуем, в центре комнаты не должно быть никаких вещей. Это место в доме отвечает за здоровье, поэтому важно освободить его от лишнего, чтобы не навлечь беду.

Эксперты не рекомендуют размещать елку на полу. Особенно, если у вас есть домашние животные или дети. К примеру, кошки любят играть с новогодним деревом, поэтому могут просто его уничтожить. А детское любопытство создаст лишние хлопоты.

Не располагайте елку прямо под окном. Люди часто так делают. Однако следует отметить, что прямые солнечные лучи вредят дереву. Новогоднюю красавицу лучше поставить сбоку от окна, которое выходит к югу. Так она простоит дольше.