Успешная блогерша, победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова очаровала поклонниц новым вариантом стильного аутфита. Она предстала перед камерой в красивом oversize наряде.

Даша Квиткова является одной из тех девушек, которые активно диктуют тренды модницам в разных уголках мира. На личной странице в инстаграме она чуть ли не ежедневно публикует новые фотографии, где показывает варианты актуальных образов, в которых каждая девушка будет выглядеть великолепно.

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Осенний look Даши Квитковой

Даша Квиткова сделала несколько эффектных кадров на фоне коричневого полотна. Она предстала перед камерой в нюдовом свитере oversize, который добавил аутфиту женственности и нежности. Блогерша объединила такой верх со светлыми джинсами.

Среди аксессуаров звезда дополнила свой осенний look серебристой подвеской с кулоном в виде маленькой колодки и красивыми лаконичными сережками. Волосы девушка уложила в роскошные локоны, а на лице сделала повседневный макияж в естественных тонах.

Обязательно замечать моменты, когда ты невероятно счастлив. Не обесценивать себя и свой труд. Доброе утро!

– написала в заметке Квиткова.

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