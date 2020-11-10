В нюдовому свитере и джинсах: Даша Квиткова показала стильный осенний look – фото
Успешная блогерша, победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова очаровала поклонниц новым вариантом стильного аутфита. Она предстала перед камерой в красивом oversize наряде.
Даша Квиткова является одной из тех девушек, которые активно диктуют тренды модницам в разных уголках мира. На личной странице в инстаграме она чуть ли не ежедневно публикует новые фотографии, где показывает варианты актуальных образов, в которых каждая девушка будет выглядеть великолепно.
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Осенний look Даши Квитковой
Даша Квиткова сделала несколько эффектных кадров на фоне коричневого полотна. Она предстала перед камерой в нюдовом свитере oversize, который добавил аутфиту женственности и нежности. Блогерша объединила такой верх со светлыми джинсами.
Среди аксессуаров звезда дополнила свой осенний look серебристой подвеской с кулоном в виде маленькой колодки и красивыми лаконичными сережками. Волосы девушка уложила в роскошные локоны, а на лице сделала повседневный макияж в естественных тонах.
Обязательно замечать моменты, когда ты невероятно счастлив. Не обесценивать себя и свой труд. Доброе утро!
– написала в заметке Квиткова.
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