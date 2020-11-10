Успішна блогерка, переможниця проєкту "Холостяк-9" Даша Квіткова зачарувала шанувальниць новим варіантом стильного аутфіту. Вона постала перед камерою у красивому oversize вбранні.

Даша Квіткова є однією з тих дівчат, які активно диктують тренди модницям у різних куточках світу. На особистій сторінці в інстаграмі вона ледь не щодня публікує нові світлини, де показує варіанти актуальних образів, у яких кожна дівчина виглядатиме неперевершено.

Дивіться також З сумкою від Louis Vuitton: Даша Квіткова вразила зухвалим образом у Львові – фото

Осінній look Даші Квіткової

Даша Квіткова зробила декілька ефектних кадрів на тлі коричневого полотна. Вона постала перед камерою у нюдовому светрі oversize, який додав аутфіту жіночності та ніжності. Блогерка поєднала такий верх зі світлими джинсами.

Серед аксесуарів зірка доповнила свій осінній look сріблястою підвіскою з кулоном у вигляді маленької колодки і красивими лаконічними сережками. Волосся дівчина вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у природних відтінках.

Обов'язково помічати моменти, коли ти неймовірно щасливий. Не знецінювати себе та свою працю. Доброго ранку!

– написала у дописі Квіткова.

Для перегляду фото гортайте праворуч