Финалистка десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Дана Оханская взбудоражила сеть пикантными кадрами. Девушка предстала перед камерой в комплекте обольстительного нижнего белья.

Дана запомнилась поклонникам "Холостяка-10", как одна из самых откровенных девушек. Она не стеснялась говорить на интимные темы и проявлять чувства, желания. Оханская отличилась, как автор интимной поэзии и до сих пор не прекращает радовать поклонников своими стихами. Теперь на личной инстаграм-странице девушки появилась серия чрезвычайно горячих фотографий.

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Дана соблазнительно и одновременно чувственно позировала на кухне. Она предстала перед камерой в комплекте черного нижнего белья с кружевом. Откровенный бюстгальтер акцентировал внимание на пышной груди владелицы модельного агентства, а трусики с высокой посадкой обнажили ее упругие ягодицы.

Длинные волосы Оханская уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и коричневой матовой помадой на губах. Конечно, не остался без внимания взгляд Даны. Она обольстительно смотрела в камеру, демонстрируя всю свою сексуальность.

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Девушка дополнила горячую публикацию авторским эротическим стихотворением: "Я так звикла до нашої з тобою безмежності. І можна я запам'ятаю нас такими? Трохи розгубленими від "що далі?", але такими одне одному належними і від одне одного залежними. Такими, що без слів усе пообіцяли. Пообіцяли видихами-вдихами під час найбільш чутливого сексу, дотиками рук вранці, без яких уже ранки – не ранки...".