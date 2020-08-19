Фіналістка десятого сезону романтичного шоу країни "Холостяк" Дана Оханська розбурхала мережу пікантними кадрами. Дівчина постала перед камерою у комплекті звабливої нижньої білизни.

Дана запам'яталася прихильникам "Холостяка-10", як одна із найвідвертіших дівчат. Вона не соромилася говорити на інтимні теми та проявляти почуття, бажання. Оханська відзначилася, як авторка інтимної поезії і досі не припиняє радувати прихильників своїми віршами. Тепер на особистій інстаграм-сторінці дівчини з'явилася серія надзвичайно спекотних світлин.

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Дана спокусливо та, водночас, чуттєво позувала на кухні. Вона постала перед камерою у комплекті чорної нижньої білизни з мереживом. Відвертий бюстгальтер закцентував увагу на пишних грудях власниці модельного агентства, а трусики з високою посадкою оголили її пружні сідниці.

Довге волосся Оханська вклала у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із темними тінями на повіках та коричневою матовою помадою на губах. Звісно, що не залишився без уваги погляд Дани. Вона звабливо дивилася у камеру, демонструючи усю свою сексуальність.

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Дівчина доповнила гарячу публікацію авторським еротичним віршем: "Я так звикла до нашої з тобою безмежності. І можна я запам'ятаю нас такими? Трохи розгубленими від "що далі?", але такими одне одному належними і від одне одного залежними. Такими, що без слів усе пообіцяли. Пообіцяли видихами-вдихами під час найбільш чутливого сексу, дотиками рук вранці, без яких уже ранки – не ранки...".