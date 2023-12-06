С Днем ангела Николая: самые искренние поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 6 декабря, украинцы отмечают День Ангела Николая. Ранее праздник выпадал на 19 декабря. Однако в этом году УПЦ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Поэтому даты некоторых именин изменились.
Не только Николаи сегодня получат подарки. Ведь мир отмечает День Святого Николая. Так что Чудотворец ночью придет в каждый дом. Особенно этого праздника ждут дети, передает 24 Канал.
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По случаю Дня ангела Николая 24 Канал подготовил искренние поздравления в стихах и прозе. Пусть в сегодняшние именины Святой Николай принесет в ваш дом счастье, радость, достаток, покой и гармонию.
День ангела Николая: поздравления в стихах
Поздравляем Николая сейчас искренне!
Желаем добра и, конечно, еще мира!
Рассветов солнечных, приветливых,
А дней прекрасных, тёплых, светлых.
Ночей спокойных, не тревожных,
А счастья столько, сколько хочешь!
Здоровье достаточно и без счета,
Любовь искренней вовек!
***
С Днем святого Николая
Искренне, от души поздравляю!
Пусть звенят от смеха стекла,
Пусть в душе поют скрипки,
Пусть песни не умолкают,
Пусть веселье ждет,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Добра вам, счастья и надежды!
***
Ангел дома у тебя был,
Итак, молитву твою слышал,
И на твои именины,
Уже дарит ежеминутно:
Пуд здоровья и пуд веры,
Килограммов сто надежды,
фунтов тысячи любви,
И любовь не на слове,
А каратов так ведерко,
Радости в твое сердце,
Ну и еще букет удачи,
И добра в твой нрав!
***
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела, Николай,
Прими поздравления!
День ангела Николая: поздравления в прозе
Николай, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе богатырского здоровья и хорошей судьбы. Пусть Святой Николай принесет в твой дом добро, покой, гармонию и достаток.
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Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела. Хочу пожелать тебе искреннего и настоящего счастья, доброго и неизменного нрава, больших и несокрушимых успехов, нереального и великого везения, крепкого и очень крепкого здоровья. Пусть твой ангел хранит тебя всю твою жизнь.
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Пусть у тебя, Коля, все складывается в жизни так, как ты желаешь! Пусть все твои заветные мечты сбываются, а радость и позитив всегда переполняют твою душу! Самое главное – будь здоров, силен и энергичен! Желаю тебе карьерных взлетов, новых достижений и финансового достатка!
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Поздравляю очаровательного и прекрасного мужчину с Днем ангела! Желаю яркой и насыщенной молодости, больших и громких побед в жизни, уверенных шагов и действий, рационального использования своих сил и применения своих способностей, креатива в идеях и искренности в отношениях, обилия дома и счастья на пути. Николай, будь счастлив!