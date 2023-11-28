Топ 10 подарков на Николая

День святого Николая уже не за горами. Почти не осталось времени, чтобы подумать о подарках для родных, друзей, коллег и знакомых.

Ведь в этом году украинцы будут праздновать День святого Николая 6 декабря. Стоит поскорее штурмовать магазины в поисках того, что может удивить близкого человека. А если вы до сих пор не знаете, что купить, то 24 Канал подготовил список лучших идей подарков на Николая.

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Теплые вещи

За окном уже ударили первые морозы. Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины зима для украинцев может быть холодной. Так что теплые свитера, перчатки, шарфы, пледы, носки и термобелье – полезные подарки.

Книги

Говорят, что книга – это самый лучший подарок. Вы можете взять любимый роман, закутаться в плед, сделать горячий чай или кофе и провести зимний вечер в уютной атмосфере. К тому же, если будут отключения света, то книга станет лучшей подругой.

Уютные зимние вечера с книгой / Фото Canva

Хорошая посуда

Сейчас в магазинах множество прекрасной новогодней посуды, которая может стать хорошим подарком для ваших близких. Всегда приятно кушать любимое блюдо из красивой тарелки. Также новогодняя посуда сможет украсить кухню в период зимних праздников.

Сладости

Некоторые родители не забывают в День святого Николая положить детям под подушку шоколадки, конфеты, пряники или леденцы. Это отличный подарок. Однако, здесь стоит учитывать вкусовые предпочтения того, кому вы приобретаете сладости.

Игрушки и украшения на елку

Такой подарок поможет украсить новогоднюю красавицу в доме. В последние годы в магазинах появляется множество оригинальных игрушек и украшений на елку, которые смогут добавить дереву новых красок.

Красивые украшения на елку / Фото Canva

Подарок, сделанный своими руками

Это всегда невероятно приятно и мило. Вы можете нарисовать картинку, сделать новогоднее украшение своими руками, например, рождественский венок, или придумать что-нибудь более оригинальное. В этом деле стоит фантазировать.

Мандарины, апельсины, хурма и другие фрукты

Это не только вкусно, но и полезно. Такой подарок идеально подойдет для тех, кто не ест сладкое. Можете положить разные фрукты в корзинку и красиво ее оформить.

Пижама

Это еще одна полезная идея подарка в День святого Николая. Выберите красивую, тёплую, новогоднюю пижаму, которая будет согревать в холодные зимние вечера.

Сертификат на какую-либо услугу

Это может быть сертификат, например в салон красоты или на массаж. Подумайте, о чем давно мечтал человек, которому вы хотите сделать такой подарок, и исполните его желание.

Поход на массаж / Фото Canva

Поездка

Подарите близкому человеку поездку в горы или в какой-нибудь город Украины. У нас ведь есть столько всего красивого в каждой области. Можете отправиться в путешествие вдвоем или собрать компанию из лучших друзей.