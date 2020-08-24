Украина отмечает важнейший государственный праздник – День Независимости. За 29 лет в нашей стране было немало как взлетел и достижений, так и ошибок, поражений и упущенных возможностей. Деятели украинской культуры, которые собственноручно творят историю страны через свое искусство и творчество, рассказали, получила ли Украина окончательно свою независимость.

Известные украинские писатели, музыканты и актеры в эфире 24 канала поделились своими впечатлениями о том, какой стала Украина за 29 лет независимости.

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Независимость начинается с себя

Писатель Андрей Курков:

Независимость начинается с себя, а не со страны. Если каждый украинец почувствует себя независимым, тогда он почувствует себя в независимом государстве. Но для этого он должен чувствовать себя защищенным этим государством. Для меня независимость – это, может, моя благодарность Украине за то, что я смог свои мечты превратить в реальность. Здесь я стал тем, кем я есть. Думаю, что каждый человек, который воплотит свою мечту в реальность, почувствует себя дважды украинцем и будет вдвое благодарнее своей стране за то, что эта возможность была.

Объединяющим фактором для всей страны может стать отказ от обобщения. Украинцы – очень разные, мы имеем казацкий элемент в своем характере. Готовы бунтовать и не слушать законов. Но в то же время есть украинцы в Бессарабии, которые совсем другие, которые, может, более упрямы и менее конфликтны, чем украинцы из Центральной или Западной Украины.

Мы должны стать страной all inclusive для всех своих граждан – и для украинских венгров, и для ромов. При условии, что все они хотят жить в одной демократической Украине.

У меня такое ощущение, что за 29 лет я жил в 5 разных Украинах. Одна из них – латиноамериканская, другая – африканская. Теперь мы живем в европейской. Хочу, чтобы эта Украина, в которой мы сейчас живем, осталась навсегда.

Андрей Курков / Фото "Украинская правда"

Независимость-не временное явление

Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо:

Бороться за независимость – очень некомфортно. Огромное количество жителей Украины не хотят замечать, что идет борьба за независимость. Сегодня многие люди празднуют независимость, но я уверен, что очень малый процент понимает:

что такое независимость;

от кого независимость;

как она достигается;

что надо делать, чтобы стать независимым.

В этом есть проблема и диссонанс – вроде 29 год независимости и можно было бы расслабиться, но чувствуется какая-то растерянность, разновекторные направления развития страны. И все это из-за этого, что большое количество людей не хотят заглянуть в душу и сказать правду.

Независимость – это не подаренная нам индульгенция, не временное явление. Это процесс. Это не существительное, а глагол. Это процесс, который длится бесконечно.

И если мы хотим жить независимо, не только от извечного врага, но и экономически или ментально, для этого надо очень много работать.

Иван Леньо / Фото "Наше слово"

За нашу государственность продолжается борьба веками

Народный артист Украины Богдан Бенюк:

Как украинец по духу и по национальности, я могу только гордиться. В борьбе мы добудем то, что нужно. Наша страна такая растянутая по уголкам, такая разнообразная, разношерстная. И до тех пор, пока не будет национального самосознания, ровным счетом никаких шагов не будут предпринимать.

За последние годы президенты не были патриотами. Их воспитывал народ Украины. Парадоксальная вещь, но это так. Мы знаем, что за нашу государственность продолжается борьба веками. И хотя бы оправдать тех людей, которые положили свою жизнь за независимость Украины, хотя бы сделать выводы из истории, то это было бы уже очень много.

Мы – нация, которая прошла колоссальные испытания. Поэтому мы должны почувствовать момент сатисфакции от возрождения нации. И Господь хранит нас, как государство.

Богдан Бенюк / Фото Vdalo.info У украинцев должна быть потребность – уважать Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская: Я думаю, что у украинцев должна быть потребность – уважать, быть голодными к знаниям, к чтению. Тогда будет анализ и критическое мышление. Тогда нужно все это наверстать и возродить. У нас есть проблема с чтением в Украине. Читайте также Нельзя просто взять и уйти: ровесники независимой Украины рассказали о своих приоритетах Кроме того, еще должны быть переориентированы запросы на уважение к людям, которые составляют здесь ценностную стоимость. Не в драгоценностях, визуальном содержании, а в интеллектуальном. Когда прислушиваться к таким людям, которые могут чему-то научить. Культура и образование должны иметь большую стратегическую цель по донесению других ориентиров для Украины. Сегодня мы эту разницу увидели в Киеве.

Ирма Витовская / Фото LIGA.net

Писатель Юрий Андрухович:

Каждый год независимости – по-своему решающий для нас. И это 29 число – казалось бы, должны были измениться времена, эпохи, а на самом деле, в исторической перспективе, – это небольшой отрезок времени. И там, где мы есть – мы есть в процессе борьбы за себя, свою независимость, язык, культуру. И прежде всего – за те общечеловеческие ценности, которые мы защищаем. Мы оказались на передовой защиты таких ценностей, как справедливость и свобода.