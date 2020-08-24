Україна відзначає найважливіше державне свято – День Незалежності. За 29 років в нашій країні було чимало як злетів і досягнень, так і багато помилок, поразок і втрачених можливостей. Діячі української культури, які власноруч творять історію країни через своє мистецтво та творчість, розповіли, чи здобула Україна остаточно свою незалежність.

Відомі українські письменники, музиканти та актори в ефірі 24 каналу поділилися своїми враженнями про те, якою стала Україна за 29 років незалежності.

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Незалежність починається з себе

Письменник Андрій Курков:

Незалежність починається з себе, а не з країни. Якщо кожен українець відчує себе незалежним, тоді він відчує себе в незалежній державі. Але для цього він має почуватися захищеним цією державою. Для мене незалежність – це, може, моя подяка Україні за те, що я зміг свої мрії перетворити на реальність. Тут я став тим, ким я є. Думаю, що кожна людина, яка втілить свою мрію в реальність, відчує себе двічі українцем і буде вдвічі вдячнішою своїй країні за те, що ця можливість у неї була.

Об’єднуючим фактором для всієї країни може стати відмова від узагальнення. Українці – дуже різні, ми маємо козацький елемент у своєму характері. Готові бунтувати і не слухати законів. Але водночас є українці в Бессарабії, які зовсім інші, які, може, більш вперті і менш конфліктні, ніж українці з Центральної чи Західної України.

Ми повинні стати країною all inclusive для всіх своїх громадян – і для українських угорців, і для ромів. За умови, що всі вони хочуть жити в одній демократичній Україні.

У мене таке відчуття, що за 29 років я жив у 5 різних Українах. Одна з них – латиноамериканська, інша – африканська. Тепер ми живемо в європейській. Хочу, щоб ця Україна, в якій ми зараз живемо, залишилась назавжди.



Андрій Курков / Фото "Українська правда"

Незалежність – не тимчасове явище

Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо:

Виборювати незалежність – дуже некомфортно. Величезна кількість мешканців України не хочуть помічати, що іде боротьба за незалежність. Сьогодні багато людей святкують незалежність, але я впевнений, що дуже малий відсоток розуміє:

що таке незалежність;

від кого незалежність;

як вона виборюється;

що треба робити, аби стати незалежним.

В цьому є проблема і дисонанс – начебто 29 рік незалежності і можна було б розслабитись, але відчувається якась розгубленість, різновекторні напрямки розвитку країни. І все це через те, що велика кількість людей не хочуть заглянути в душу і сказати правду.

Незалежність – це не подарована нам індульгенція, не тимчасове явище. Це процес. Це не іменник, а дієслово. Це процес, який триває безкінечно.

І якщо ми хочемо жити незалежно, не тільки від одвічного ворога, а й економічно чи ментально, для цього треба дуже багато працювати.



Іван Леньо / Фото "Наше слово"

За нашу державність триває боротьба століттями

Народний артист України Богдан Бенюк:

Як українець по духу та за національністю, я можу тільки пишатися. В боротьбі ми здобудемо те, що потрібно. Наша країна така розтягнута по куточках, така різноманітна, різношерстна. І до того часу, поки не буде національної самосвідомості, геть ніяких кроків не будуть робити.

За останні роки президенти не були патріотами. Їх виховував народ України. Парадоксальна річ, але це так. Ми знаємо, що за нашу державність триває боротьба століттями. І хоча б потрібно виправдати тих людей, які поклали своє життя за незалежність України, хоча б зробити висновки з історії, то це було б вже дуже багато.

Ми – нація, яка пройшла колосальні випробування. Тому ми маємо відчути момент сатисфакції від відродження нації. І Господь береже нас, як державу.



Богдан Бенюк / Фото Vdalo.info Богдан Бенюк / Фото Vdalo.info

В українців має бути потреба – поважати

Заслужена артистка України Ірма Вітовська:

Я думаю, що в українців має бути потреба – поважати, бути голодними до знань, до читання. Тоді буде аналіз й критичне мислення. Тоді потрібно все це надолужити і відродити. У нас проблема з читанням в Україні.є

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Крім того, ще мають бути переорієнтовані запити на повагу до людей, які складають тут ціннісну вартість. Не в коштовностях, візуальному змісті, а в інтелектуальному. Коли прислухатися до таких людей, які можуть чогось навчити. Культура і освіта мають мати велику стратегічну мету щодо донесення інших орієнтирів для України. Сьогодні ми цю різницю побачили у Києві.



Ірма Вітовська / Фото LIGA.net

Письменник Юрій Андрухович: