Должны быть дома у каждого: 5 неприхотливых комнатных растений, которые украсят ваш дом

Комнатные растения могут красиво украсить дом. Чаще всего люди выбирают те, которые менее прихотливы, чтобы не тратить много времени на уход.

24 Канал расскажет, какие неприхотливые комнатные растения должны быть дома у каждого.

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Неприхотливые комнатные растения

Калатея имеет зеленые и лавандовые оттенки. Растение хорошо украсит и разнообразит комнату. Для хорошего цветения требуется еженедельный полив и косвенный солнечный свет.

Разнообразит вашу комнату / Фото Canva

Традесканция хорошо выносит жаркое лето и прохладную зиму. Кроме того, произрастает в любом месте квартиры. Лучше всего традесканции цветут при ярком свете без прямых солнечных лучей.

Растет в любом месте квартиры / Фото Canva

Кактусы и суккуленты считаются одними из наименее требовательных комнатных растений. Ведь им достаточно всего немного воды и косвенного солнечного света.

Неприхотливые растения / Фото Canva

Монстера Делициоза также придаст новые краски комнате. Растение требует еженедельного полива и косвенного солнечного света. Она не только красива, но и невероятно быстро растет.

Невероятно быстро растет / Фото Canva

Сансевьерия хорошо растет как на солнце, так и в тени. Растение переносит сухой воздух, сквозняки, жидкий полив. Кроме того, ей достаточно света от лампы.

Растет как на солнце, так и в тени / Фото Canva