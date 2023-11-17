Должны быть дома у каждого: 5 неприхотливых комнатных растений, которые украсят ваш дом
Комнатные растения могут красиво украсить дом. Чаще всего люди выбирают те, которые менее прихотливы, чтобы не тратить много времени на уход.
24 Канал расскажет, какие неприхотливые комнатные растения должны быть дома у каждого.
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Неприхотливые комнатные растения
Калатея имеет зеленые и лавандовые оттенки. Растение хорошо украсит и разнообразит комнату. Для хорошего цветения требуется еженедельный полив и косвенный солнечный свет.
Традесканция хорошо выносит жаркое лето и прохладную зиму. Кроме того, произрастает в любом месте квартиры. Лучше всего традесканции цветут при ярком свете без прямых солнечных лучей.
Кактусы и суккуленты считаются одними из наименее требовательных комнатных растений. Ведь им достаточно всего немного воды и косвенного солнечного света.
Монстера Делициоза также придаст новые краски комнате. Растение требует еженедельного полива и косвенного солнечного света. Она не только красива, но и невероятно быстро растет.
Сансевьерия хорошо растет как на солнце, так и в тени. Растение переносит сухой воздух, сквозняки, жидкий полив. Кроме того, ей достаточно света от лампы.