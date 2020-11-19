В 4 выпуска "Холостячки" романтический проект покинул Назар Дзивульський. Ксения узнала о лжи мужчины, ведь он рассказывал о том, какой он замечательный отец в то время, как сам покинул сына через неделю после его рождения. Теперь экс-учасник поделился, почему не рассказал Мишиной об отношениях с сыном.

Страсти вокруг проекта "Холостячка" не утихают. На официальной странице реалити-шоу в инстаграм опубликовали видео, где экс-учасник Назар Дзивульський отвечает на вопросы зрителей.

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Назар рассказал, что сейчас он с сыном Платоном находится в хороших отношениях. Мужчина проводит время с сыном на выходных, организовывает разнообразные развлечения. Но больше всего сторонников проекта интересовал вопрос, почему Дзивульський познакомил Ксению с сыном на первом свидании и не рассказал ей истинную историю их отношений.

Назар из "Холостячки" о знакомстве сына с Ксенией

Мужчина отметил, что сразу познакомил Платона с Ксенией не ради собственной выгоды, а потому, что хотел показать сыну мир медиа. Он хотел, чтобы сын узнал что-то новое.

Я хотел показать ему как можно больше, ведь такой шанс выпадает раз в жизни. Сделал это для того, чтобы Платон познакомился с телевидением, со съемочной группой. Возможно, в будущем он захочет стать видеооператором или блоггером,

– сказал Назар.

Однако мужчина добавил, что в реальной жизни он бы не решился познакомить своего сына с избранницей на первом свидании. Назар считает это не правильным.

Почему Назар обманывал "Холостячку"?

Дзивульський отметил, что не рассказывал Мишиной об отношениях с сыном, поскольку не считал ее настолько близким человеком. Он отметил, что в общем рассказал все "Холостячке", однако детали касаются только его и Платона.

Если бы человек был мне дорогой, я бы говорил откровенно. Многие моменты не буду разглашать на камеры, потому что это личное,

– поделился Назар.