Не поздно ли еще копать картошку: сколько времени имеют огородники для сбора урожая

В сентябре для огородников особенно актуальным является вопрос, когда все-таки копать картофель. Ведь хочется получить созревшие плоды.

Картошку важно выкапывать вовремя, потому что если сделать это рано, то на плодах еще не сформируется защитный слой. Соответственно такой картофель легко повредить. А если оттянуть с этим, то на плодах появятся побеги, которые заберут полезные вещества. Когда оптимально собирать картошку – подскажет 24 Канал.

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Когда пора собирать картошку: лучшее время

Не стоит волноваться, если вы до сих пор не собрали картошку из огорода. Поскольку ее в основном сажают весной, то собирают где-то через 2,5-4 месяца. Все зависит от погоды и сорта.

Кстати, последний скажет вам многое о времени сбора. В частности, средние сорта выкапывают через 100 дней после высадки, а вот плоды среднепоздних сортов. созревают через 110 дней. Поздние сорта становятся спелыми через 120.

Точно понять, когда пора копать картошку, помогут некоторые признаки. Например, если ботва начинает желтеть и увядать, это значит, что саженцы тратят свои силы на образование плодов. В то же время можно наблюдать, что стебли гнутся вниз.



Октябрьская ботва / "Дачный диапазон"

Есть еще один действенный лайфхак, как проверить зрелость картофеля. Надо выкопать два-три куста картофеля с листьями. Внимательно посмотрите: если кожура на картофеле плотная и плоды легко отсоединяются от куста, то уже можно его выкапывать. Если же нет – не спешите доставать все плоды.

Перед тем как класть урожай на хранение, следует хорошо просушить его в тени. Очищаем плоды от земли. Тот картофель, на которых заметные повреждения, гниль, дыры, лучше сразу выбросить. Остальные плоды посортируйте по ящикам или плотным мешкам и ставьте храниться.