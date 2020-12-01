Творческий путь Дзидзьо начался задолго до большой сцены и признания. Еще со школьных лет он получал первые места на музыкальных конкурсах и фестивалях. Одну из побед артист показал публике. На архивном видео он предстал 16-летним.

Еще с 6 лет Михаил Хома, известный как Дзидзьо, начал петь в музыкальной школе. Он стремился построить музыкальную карьеру, поэтому с юного возраста участвовал в различных песенных конкурсах. На личной странице в инстаграме звезда опубликовал архивное видео, снятое на фестивале "Спивограй" в Кривом Роге.

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На сцене 16-летний Дзидзьо в классическом черном костюме и белой рубашке эмоционально исполнил конкурсную песню, однако ролик опубликован с фоновой музыкой, поэтому услышать академический вокал певца не удалось. Однако уже тогда он чувствовал себя на сцене очень уверенно. Талант и вера в себя помогли юноше завоевать гран-при.

Сам не могу поверить, что это я. Это видео с фестиваля "Спивограй", который проходил в Кривом Роге, кстати, я тогда получил гран-при,

– похвастался Дзидзьо.

На видео отреагировала жена певца Ярослава Хома, известная как SLAVIA. С любимой он познакомился в музыкальном училище, поэтому она хорошо помнит его первые смелые шаги на сцене. Как призналась певица, Дзидзьо был абсолютным лидером всех конкурсов.

"Хорошо помню этого парнишку. Он собирал самые высокие награды на фестивалях, не оставляя никому шансов! У меня тоже не было никаких шансов не поддаться ухаживаниям", – написала жена Дзидзьо.