Группа The Hardkiss относится к числу тех украинских артистов, которые открыто проявляют свою гражданскую позицию и отказываются от концертов в России. Фронтвумен коллектива Юлия Санина подчеркнула, они никогда не станут инструментом в руках политиков.

Финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина стала гостьей нового выпуска программы "Ходят слухи". Исполнительница рассказала об отношении к "российским гастролерам" и объяснила, почему группа The Hardkiss ни при каких условиях не станет гастролировать по России, пока страна-агрессор не изменит свою политику.

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Юлия Санина о концертах в России

Фронтвумен признается, что группа The Hardkiss имеет мощную поддержку фанов, в том числе слушателей из России. Поклонники часто приезжают на концерты в Украину и передают певице цветы, однако гастролировать по стране-агрессору коллектив не планирует.

Таким образом мы показываем, что мы против того, что происходит. Как только это прекратится, мы будем счастливы. Но с такими политическими условиями, я не представляю, как я буду ехать улыбаться, дарить радость, развлекать и показывать, что все классно,

– подчеркнула Юлия Санина.

Артистка убеждена, что публичная демонстрация артистами своей гражданской позиции будет наталкивать публику в России на "истинный путь", ведь "им впаривают в новостях совершенно другое".

Юлия Санина о "российских гастролерах"

Певица не скрывает, что пренебрежительно относится к тем артистам, которые публично заявляют, что они вне политики, а потом гастролируют по России или поддерживают политиков перед выборами.

"Выступать в России и говорить, что "мы вне политики" – это лицемерие. Выступать в предвыборных компаниях, получать за это деньги и говорить, что "мы вне политики" – это лицемерие. Музыка не должна быть инструментом политиков", – пояснила Юлия Санина.

Фронтвумен группы The Hardkiss призналась, что коллективу неоднократно предлагали присоединиться к политической агитации, однако они всегда отказывались, ведь не готовы отвечать за поступки чиновников впоследствии.