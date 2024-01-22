Для вашей будущей дочери: 7 очаровательных имен на букву "Л"

Некоторые родители согласятся, что выбрать имя для ребенка бывает сложно. Хотя в голове крутится множество отличных вариантов, а родственники и друзья постоянно присылают свои идеи.

24 Канал сделал подборку красивых женских имен на букву "Л". Возможно, именно один из этих вариантов лучше всего подойдет вашей будущей дочери.

Тоже полезно Для тех, кто в ожидании дочери: 6 женских имен, которые точно вам понравятся

Список женских имен на букву "Л"

Имя Лилия происходит от названия цветка, который в латинском языке звучит как "lilium". Оно имеет значение "симпатичная", "невинная", "чистая".

Имя Лидия пришло к нам из Древней Греции. Дело в том, что раньше так называлась одна из областей этой страны. Поэтому имя и переводится как "жительница Лидии", "лидианка", "прибывшая из Лидии".

Имя Лада происходит от славянской богини, которая являлась символом брака, семьи, весны, любви и красоты. Оно означает "хорошая", "милая".

Красивые имена для девочек / Фото Pexels

Имя Лолита имеет две версии своего происхождения. По одной, оно возникло в Испании и образовалась от таких имен: Долорес и Лола. По другой теории, появилось от римского имени Лолий.

Имя Лариса – древнегреческого происхождения. Трактуется как "чайка", "сладкая" или "приятная". Также его можно увидеть в греческой мифологии. Ведь раньше этим именем называлась внучка Посейдона.

Имя Людмила – славянское. Оно состоит из двух слов: "люд", которое переводится как "люди", "народ", и "милая" – "желанная", "любимая".

Имя Линда имеет немецкие корни и означает "нежная", "мягкая". Со скандинавских языков слово "linda" переводится как "змея".