Только недавно Надя Дорофеева начала сольную карьеру и сразу же попала в скандал. Первый клип на песню Gorit певица сняла на аллее Героев Небесной Сотни, что вызвало возмущение пользователей. Извиняться за звезду взялся продюсер Потап.

19 ноября состоялся дебют Нади Дорофеевой как сольной артистки DOROFEEVA и премьера первого трека Gorit. Вместе с песней она презентовала горячий клип, съемки которого проходили на пешеходном мосту на улице Институтской. Слушатели расценили такой поступок как пренебрежение к погибшим на Майдане накануне годовщины трагедии. Объяснять ситуацию взялся продюсер певицы Потап. Эмоциональное видео он разместил на личной странице в инстаграме.

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Потап извинился за клип Нади Дорофеевой

Рэпер записал ролик-обращение к хейтерам и публично поблагодарил за "критику и хайп" клипа своей певицы, имея в виду проект DOROFEEVA. Однако он все же признал ошибку, которую допустил вместе с продюсерским центром Mozgi Entertainment.

Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео. Это наша ошибка. Не досмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Извините,

– признался Потап.

Напомним, что видео на песню Gorit сотни пользователей назвали "танцами на костях Небесной Сотни", так как на пешеходном мосту на улице Институтской Надя Дорофеева показала зажигательные движения на фоне баннера со своим псевдонимом. Именно там семь лет назад положили свои жизни украинские герои.

Стоит добавить, что сама DOROFEEVA не стала публично оправдываться или хотя бы как-то комментировать скандальные кадры. Между тем Надя Дорофеева удалила из инстаграма видео, где танцует на Аллее Героев Небесной Сотни.