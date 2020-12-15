Британская супермодель Наоми Кэмпбелл еще с начала пандемии прилагает всех усилий, чтобы уберечь себя и своих родных от коронавируса. Из-за работы ей приходилось путешествовать самолетами, поэтому она не обращала внимания на свой внешний вид и передвигалась в защитном костюме.

На первый взгляд казалось, что улицами городов ходит врач или работник санитарной службы, но никак не топ-модель Наоми Кеми Кэмпбелл. Через полгода после таких "модных выходов" в свет, она раскрыла происхождение своего знаменитого костюма от коронавируса, сообщает WSJ Magazine.

К слову Илона Гвоздева выздоровела от коронавируса

"Я купила костюмы оптом по подписке, и мне их до сих пор поставляют", – рассказала Кэмпбелл, добавив, что приобрести его посоветовала коллега – манекенщица Линда Евангелиста.

Когда же у Наоми закончились костюмы и с сайта Amazon она не получила посылку, она изрядно запаниковала и в то время совсем не выходила из дома.

"Было смешно, потому что люди решили, что я украла их из больницы на Манхэттене и должна немедленно вернуть врачам. Я объяснила, что честно приобрела их на Amazon", – добавила Кэмпбелл о реакции окружающих на ее защитный костюм. Стоит добавить, что первый костюм, который надела Наоми этой весной, хотят забрать как экспонат в Музей моды в Бате, Великобритания.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл настолько переживала из-за заражения COVID-19, что после одного авиаперелета в защитном костюме и кейпе от бренда Burberry, она выбросила элитную вещь на помойку. Женщина решила избавиться от него в целях безопасности. Цена кейпа составляла 4 тысячи долларов.