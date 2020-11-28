Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает диктовать тренды модницам. Артистка показала новый образ в черном топе и миниюбке с украшениями.

Известная украинская артистка Надя Дорофеева, не так давно начавшая свою сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло", активно ведет аккаунт в инстаграме. На днях звезда опубликовала новую фотографию.

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Надя Дорофеева позировала на зеленом фоне. Певица предстала перед камерой в черном кроп-топе на длинный рукав и миниюбке, украшенной серебристыми цепочками. Такой наряд удачно подчеркнул стройную фигуру артистки.

Одежду звезда дополнила черными длинными сапогами на массивной подошве. Знаменитость завязала волосы в два высоких хвостика, выпустив несколько прядей вперед. На ее лице красовался роскошный макияж. Глаза Надя накрасила перламутровыми и фиолетовыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

"Огненная красота только у Наденьки", "Мне так нравится эта прическа", "Нереальная", "Стильно", "Необыкновенно красивая", – написали поклонники под фото.