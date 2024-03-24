Молодоженам на заметку: почему жениху нельзя видеть платье невесты до свадьбы

Многим людям известна примета о том, что жениху нельзя видеть свадебное платье своей будущей жены. К тому же его не стоит покупать вместе. Некоторые девушки боятся испортить особое событие, поэтому твердо доверяют суевериям.

Такая традиция пришла к нам еще со времен Киевской Руси. Однако церковь призывает людей не верить в народные поверья, отмечает LifeStyle 24.

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Почему жениху нельзя видеть свадебное платье

В народе говорят – если жених увидит свадебное платье девушки, то брак будет несчастливый. Будут происходить постоянные ссоры, недоразумения, которые впоследствии приведут к измене кого-то из партнеров. Даже бытует мнение, что первые скандалы могут возникнуть уже на свадьбе. Многие будущие жены действительно боятся этого суеверия, поэтому прячут свое платье как можно надежнее.

Еще несколько примет о свадьбе

Букет к костюму жениха должна прицеплять только любимая.

Надевать украшения на невесту должна женщина, у которой счастливые отношения.

Молодоженам лучше прийти в закрытой обуви, чтобы не отпугнуть счастье.

Не стоит, чтобы свадебное платье было раздельным.

Надевать платье следует через голову, чтобы не потерять любимого.

Свадебный букет должен покупать мужчина (друг, родственник, знакомый).

Свидетели не должны находиться в браке и быть разведенными.

Если накануне свадьбы заболеет кто-то из родственников, или невеста споткнется, то брак потерпит крах.

Верить в суеверия или нет, каждый решает сам. Главное, чтобы ничего не смогло испортить особый день в жизни влюбленной пары. Конечно, нервы всегда присутствуют, однако поддержка родных и друзей помогает расслабиться.