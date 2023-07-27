Названо лучшее время для посадки растений

27 июля 2023, 16:11
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Дендроферма семьи Бережнюк

Когда-то растения можно было приобрести только с голым корнем. В контейнерах еще никто не выращивал, так что было лучше сажать осенью или весной.

Многие саженцы покупают в контейнерах, поэтому их можно пересаживать летом без стресса для корневой системы. Не ограничивайте себя и сажайте растения в летний сезон. Мы подскажем, как это правильно сделать.

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Как сажать растения в летний сезон.

  • Хорошо подготовьте яму для посадки: добавьте качественное удобрение, полейте лунку. Также нужно полить саженец.


Высадка растения / Фото Depositphotos

  • Выньте растение из контейнера вместе с земляным комом. Расправьте аккуратно корни, если видите, что оно запутано. Тогда они будут активнее расти.
  • Саженец следует расположить в углублениях на том уровне, как было в контейнере.
  • Засыпьте слоем плодородной землей. Она имеет туго прилегать к земляному комку.


Высадка растения / Фото hplants.com

  • Помните о регулярном поливе, чтобы растение хорошо укоренилось. Делайте это каждую неделю и наблюдайте, чтобы земля не пересыхала.

Преимущества летней посадки

  • В магазинах для садоводства – спокойная атмосфера, вам не нужно куда-то торопиться, чтобы купить лучшее растение. Консультант, когда нет ажиотажа, сможет уделить вам время.
  • В вегетативный период – активного роста, проще следить за тем, в каком состоянии растение и чего ей не хватает.
  • Летний сезон – лучшее время, чтобы выбрать место посадки растений.
  • Летом саженцы скорее пускают корни, чем когда сажать осенью. К зиме это уже произойдет.
  • В конце концов, растения скорее начнут цвести и формировать плоды, потому что будут иметь более развитую корневую систему.
Автор: Вікторія Козар