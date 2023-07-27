Названо лучшее время для посадки растений

Когда-то растения можно было приобрести только с голым корнем. В контейнерах еще никто не выращивал, так что было лучше сажать осенью или весной.

Многие саженцы покупают в контейнерах, поэтому их можно пересаживать летом без стресса для корневой системы. Не ограничивайте себя и сажайте растения в летний сезон. Мы подскажем, как это правильно сделать.

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Как сажать растения в летний сезон.

Хорошо подготовьте яму для посадки: добавьте качественное удобрение, полейте лунку. Также нужно полить саженец.



Высадка растения / Фото Depositphotos

Выньте растение из контейнера вместе с земляным комом. Расправьте аккуратно корни , если видите, что оно запутано. Тогда они будут активнее расти.

, если видите, что оно запутано. Тогда они будут активнее расти. Саженец следует расположить в углублениях на том уровне, как было в контейнере.

Засыпьте слоем плодородной землей. Она имеет туго прилегать к земляному комку.



Высадка растения / Фото hplants.com

Помните о регулярном поливе, чтобы растение хорошо укоренилось. Делайте это каждую неделю и наблюдайте, чтобы земля не пересыхала.

Преимущества летней посадки