Польза или вред: можно ли сажать калину у дома
Калина – прекрасное дерево, содержащее много минералов и антиоксидантов. В народе часто используют ягоды и косточки этой ягоды – для лечения гастрита, кашля, при простуде, для понижения давления.
Калина – хороший вариант куста, который можно посадить возле дома. Она помогает в лечении разных болезней. Следует помнить, что под прямым солнцем она не будет расти. Что еще нужно знать при посадке калины – подскажет 24 Канал.
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Когда сажать калину
Калину можно и нужно сажать возле дома. Потому что у нее много полезных свойств. Она хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах. Чтобы калина долго росла, ей нужно создать условия, близкие к естественным.
Этому кусту нужно хорошее освещение, впрочем, лучше он развивается в тени. Некоторые садоводы считают, что калина, которую выращивают в тени, меньше страдает от вредителей.
Калину можно сажать как весной, так и осенью. Для этого нужно перекопать участок и избавиться от нее сорняков. Если почва плодородная, тогда органические удобрения не нужны. А если земля бедная, то во время посадки нужно вносить удобрения.
Как сажать калину
- Посадить калину следует успеть до того, как раскроются листовые пластины.
- Посадочная яма должна быть размером 0,5 х0, 5х0, 5 метров. Если сажаем несколько кустов, то делаем между ними расстояние от 2,5 до 3,5 метров.
Как правильно сажать калину / Фото Sad-ogorod
- Важно знать, что когда готовим яму к посадке, верхний слой земли следует отбросить отдельно. Соединим его с 1 ведром торфа или перегноя. Засыпаем смесь в посадочную яму и добавляем туда 40 л воды.
- Для посадки лучше взять трехлетний саженец. Корни нужно хорошо расправить, а яму заполнить остальной смесью. Приствольные круги растения хорошо утрамбовываем и щедро поливаем. Затем их нужно засыпать слоем торфа, компоста или перегноя. Шейка калины после посадки должна быть углублена в землю где-то на 50-60 миллиметров.
Уход за калиной
В апреле надо избавиться от опавших листьев на участке. Поверхность приствольного круга – разрыхлить. Впоследствии следует произвести профилактическую обработку калины фунгицидами. Это вещества, которые способны уничтожить всех вредителей и патогенов, живущих в холодные времена года в коре стволов и ветвей, а еще в верхнем слое земли.
Для обработки калины можно сделать раствор мочевины 7%. Он может не только уничтожить вредные микроорганизмы, но и подкормить кусты азотом, в котором калина очень нуждается весной. Следует помнить, что если раскрываются почки, опрыскивать калину мочевиной запрещено, иначе они могут сгореть.
Где-то в середине мая подкармливаем кусты калийными удобрениями. Когда калина перестанет цвести, нужно внести комплексное удобрение в землю приствольного круга.