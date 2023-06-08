Не совершайте некоторые ошибки: нужно ли поливать помидоры каждый день, чтобы лучше росли

У каждого огородника есть определенные секреты в выращивании овощей. В частности, помидоры нуждаются в регулярном поливе и хорошем уходе. Но можно ли поливать помидоры каждый день – это вопрос.

Оптимальная количество воды для помидоров зависит от многих факторов, среди них – на каком этапе развития они находятся. 24 Канал расскажет, нужно ли поливать помидоры каждый день, чтобы был хороший урожай.

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Как часто поливать помидоры

Частота полива помидоров летом зависит от нескольких факторов, таких как погода, тип земли, влажность почвы и возраст растений.

Когда становится жарко, люди очень часто заливают томаты большим количеством воды. Так делать не нужно, потому что это может повредить.

Рекомендуется проверять влажность почвы. Для этого углубьте палец на несколько сантиметров в землю. Если сверху почва высохла, но под ней еще есть влажный слой, то растения еще не нуждаются в поливе.

почвы. Для этого углубьте палец на несколько сантиметров в землю. Если сверху почва высохла, но под ней еще есть влажный слой, то растения еще не нуждаются в поливе. Лучше всего поливать грядки с помидорами 2-3 раза в неделю.

В период цветения, когда появляются цветы, томатам нужно меньше воды: поливаем 1 раз в неделю.



Цветение помидоров / Фото Good House

Если мы видим первые плоды, даем помидорам пить дважды в неделю.

Под каждый куст льем не более 5 литров воды, но цветки должны оставаться сухими.

Как поливать помидоры

Многие огородники используют действенный метод – полив шлангом. Хотя вода в нем может быть достаточно холодной и могут перемерзать корни и, как следствие, будем иметь проблемы с вредителями и различные болезни на кустах. Так что все-таки лучше поливать помидоры теплой водой из ведра.

Можно снабжать томаты водой и другим способом. Для этого нужно взять обычную пластиковую бутылку и обрезать там дно. Тогда сажаем ее горлышком вниз возле каждого куста. В каждую емкость наливаем воду. Таким образом, растение будет впитывать воду как раз у корней, то есть листья и стебли не будут мокрыми.