Впрочем, существует немало народных суеверий, связанных с этим подарком. Поэтому стоит ли дарить часы – читайте далее в материале 24 Канала.

На самом деле в разных культурах существует разное толкование этой приметы с подарком.

Например, раньше в народе считали, что часы как подарок могут привести к недоразумениям в отношениях, сильным конфликтам или даже к разрыву. Это касается не только романтических отношений, но и дружбы, или взаимоотношений в семье. Так говорили, потому что часы будто отмеряют время до чего-то плохого.

Часы

Кроме того, существует поверье, что, даря часы, вы забираете у человека часть его времени. По другой версии – наоборот, отдаете ему часть своего, причем, с проблемами и грустью.

Впрочем, стоит помнить, что эти суеверия существуют уже много лет и часто просто передаются от поколения к поколению без какого-то логического объяснения. Поэтому верить ли в это – личное дело каждого.

Как можно "обойти" такие суеверия?

Чтобы не навлечь на себя беду люди придумали разные способы: