Утім, існує чимало народних забобонів, пов'язаних із цим подарунком. Тож чи варто дарувати годинник – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Насправді у різних культурах існує різне тлумачення цієї прикмети з подарунком.

Наприклад, раніше у народі вважали, що годинник як подарунок може призвести до непорозумінь у стосунках, сильних конфліктів або навіть до розриву. Це стосується не лише романтичних стосунків, а й дружби, чи взаємин у родині. Так казали, бо годинник ніби відміряє час до чогось поганого.

Годинник / Фото Canva

Крім того, існує повір'я, що, даруючи годинник, ви забираєте у людини частину її часу. За іншою версією – навпаки, віддаєте їй частину свого, причому, з проблемами та смутком.

Утім, варто пам'ятати, що ці забобони існують уже багато років і часто просто передаються від покоління до покоління без якогось логічного пояснення. Тож чи вірити в це – особиста справа кожного.

Як можна "обійти" такі забобони?

Щоб не накликати на себе біду люди вигадали різні способи: