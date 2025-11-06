Утім, існує чимало народних забобонів, пов'язаних із цим подарунком. Тож чи варто дарувати годинник – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Насправді у різних культурах існує різне тлумачення цієї прикмети з подарунком.
Наприклад, раніше у народі вважали, що годинник як подарунок може призвести до непорозумінь у стосунках, сильних конфліктів або навіть до розриву. Це стосується не лише романтичних стосунків, а й дружби, чи взаємин у родині. Так казали, бо годинник ніби відміряє час до чогось поганого.
Годинник
Крім того, існує повір'я, що, даруючи годинник, ви забираєте у людини частину її часу. За іншою версією – навпаки, віддаєте їй частину свого, причому, з проблемами та смутком.
Утім, варто пам'ятати, що ці забобони існують уже багато років і часто просто передаються від покоління до покоління без якогось логічного пояснення. Тож чи вірити в це – особиста справа кожного.
Як можна "обійти" такі забобони?
Щоб не накликати на себе біду люди вигадали різні способи:
- Коли комусь дарують годинник, отримувач символічно віддає монету або невелику суму грошей. Тим самим вважається, що річ не подарована, а "куплена" за вигідною ціною – і прикмета вже не діє.
- Інший варіант – просто подарувати гроші, щоб людина сама обрала годинник, який їй до душі. Також можна вручити подарунковий сертифікат до магазину.