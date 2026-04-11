Наша редакция собрала молитвы, которые обязательно надо прочитать на Пасху. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

Как правильно молиться на Пасху 2026?

Молитва на замужество и любовь

Всеблагий Господь, Я, раба Божья знаю, что счастлива только в любви к Тебе. Всей душой и сердцем верю в силу и милость твою. Исполняю любую святую волю Твою. Доверяю себя Тебе, управляй Моей душой и наполняй мое сердце только тебе известным смыслом жизни. Ты создатель мой, так сохрани меня от гордости и самолюбия, пусть украшениями моими станет ум, скромность и целомудрие. Закон твой предписывает людям жить в законном браке. Так пусть же мне на жизненном пути встретится человек, который мне станет опорой в жизни. Пусть будем жить мы с ним в мире и согласии. Помоги мне исполнить предназначение свое, ибо Ты сказал, жена мужу должна быть дана в помощницы. Чтобы мог род человеческий множиться и землю населять. Услышь смиренное обращение мое и помоги, чтобы могли мы с суженым моим прославлять Твои святые дела отныне и во веки веков. Аминь.

Молитва за мир в Украине

Боже, Создатель и Отец всех людей, ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они причиняли и продолжают причинять своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с твоей волей. Очисти их сердца от всякого оскорбления и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и межнациональной вражды. Пусть все народы осознают свой долг заботиться о мире и решительно встанут на путь единства, с любовью сотрудничая друг с другом. Аминь.

Молитва об исцелении от болезни

Во имя Отца, нашего Предвечного Творца, во имя Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа. Ныне и вечно и навсегда. Аминь! Служил Господу Богу Лука Христову при царе Мануиле Комнине. Служил он в позолоченной Лавре Святой. Так случилось, что накануне Пасхи светлой, в Лавре золоченой Одигитрии, Пресвятая Богородица, явилась двум слепым людям. Слепцов она привела во Влахернский храм. Спустились ангелы, херувимы, серафимы и запели перед Матушкой, слепые прозрели. Это молитву сильную святые монахи написали, после чего все 40 святых ее благословили. Воистину! Господь указал: "Кто данную молитву в предпасхальную ночь перед Пасхой прочитает, тот с ее помощью от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на удачу и защиту от зла

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В святое воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем великую надежду и радость даровав. Отныне Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем ширится от земли до небес. Силой своей и милостью своей неизмеримой он сегодня нас рабов Божьих оберегает и опекает. Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от невзгод и бед отныне и навеки-веков. Аминь.

Для написания материала использованы источники: сайты ПЦУ и УГКЦ.