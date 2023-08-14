Защищает от беды: молитва, которую обязательно нужно прочесть на Медовый Спас

14 августа на Украине отмечают Медовый Спас. В этот день в церкви освящают корзины, а также молят Бога о защите от всех бед и невзгод.

Спас – один из самых важных праздников в году, молитвы в этот день обладают особой силой. Христиане в этот день искренне и с большой верой просят у Бога защиты и мира, скорой победы и здоровья всем нашим защитникам. Молитву, которую обязательно нужно прочесть всей семьей, ищите дальше на сайте 24 Канала.

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Молитва, которую нужно прочесть на Медового Спаса

"Владыка Господи святой, в небе Ты живешь и всевидящим Своим глазом взираешь на все творения! Тебе поклоняется душе и телу, тебе молимся, Святой святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прогрешение свободное и невольное, словом или делом совершенное.

Прости нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабам Твоим, ибо благословенное и прославленное есть имя Твое ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Другие молитвы на Медового Спаса

"Просим Тебя, Господи, защити этот дом от атак наших духовных врагов и останови эти ужасные колебания воздуха. Приносим Тебе, Господи, наши похвалы и жертвы в благодарность за уже полученные благодати.

Господи, выслушай, пожалуйста, наши скромные молитвы, чтобы мы могли радоваться прекращению этой бури и всегда использовать во благо дар Твоих милостей. Аминь."

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"Боже вечен и Царь всякого творения, уподобившего меня до сих пор дожить, прости мне грехи, которые причинил я в этот день делом, словом и мыслью; и очисти, Господи, грешную душу мою от всякой скверны душевной и телесной, и дай мне, Господи, в эту ночь спокойный сон, чтобы, встав с моего смиренного ложа, я угождал Пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей и победил всех врагов – и телесных, и бесплотных, – восстающих на меня, и охрани меня, Господи, от пустых мыслей и недобрых желаний, оскверняющих меня, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, ныне, и постоянно, и во веки веков".