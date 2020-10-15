Канадская модель с болезнью витилиго Винни Харлоу снялась в новой фотосессии для журнала FASHION. 26-летняя девушка примерила яркие образы от премиальных марок, а редакторы издания отметили ее особую внешность, которая покорила весь мир.

Автором новых снимков для журнала FASHION стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс, который работает с самыми известными глянцами мира. В фотосессии посреди саванны девушка примеряла вещи таких люксовых брендов, как Marc Jacobs, Alexander McQueen и Louis Vuitton. Блестящие костюмы, 3D-платья, металлические корсеты и много других элементов образов сделали фотосессию Винни максимально футуристической.

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Винни Харлоу для журнала Fashion / Фото Fashion, Грег Свейлс

В описании к фотосессии редакторы глянца отметили, что после нескольких лет неудачных попыток войти в модельный шоу-бизнес, она стала выдающейся моделью современности: "Винни Харлоу не осознавала, что отличается от других, пока другие не указали ей на это, в том числе модельные агенты, которые отказались сотрудничать с ней. Теперь она – одно из самых запоминающихся лиц в индустрии моды".

Сама же модель поделилась, что когда-то не осознавала своего отличия от других людей.

"Я не думаю, что сначала осознавала, что отличаюсь от других. Это связано с моим воспитанием. Только когда я оказалась в этом мире, я почувствовала разницу. Однажды бабушка взяла меня с собой в школу, чтобы заехать за кузиной, и ко мне подошел маленький ребенок и спросил: "Что у тебя на коже?" У моей бабушки очень сильный характер и она очень уверена в себе, и я выросла рядом с ней. Она помнит, как я ответила: "Моя кожа – не твое дело". Это была моя энергия взросления", – рассказала модель с болезнью витилиго.

Винни Харлоу для журнала Fashion фото / Fashion, Грег Свейлс