Канадська модель з хворобою вітиліго Вінні Гарлоу знялась у новій фотосесії для журналу FASHION. 26-річна дівчина приміряла яскраві образи від преміальних марок, а редактори видання відзначили її особливу зовнішність, яка підкорила весь світ.

Автором нових знімків для журналу FASHION став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс, який працює з найвідомішими глянцями світу. У фотосесії посеред савани дівчина приміряла речі таких люксових брендів, як Marc Jacobs, Alexander McQueen і Louis Vuitton. Блискучі костюми, 3D-сукні, металеві корсети та багато інших елементів образів зробили фотосесію Вінні максимально футуристичною.

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Вінні Гарлоу для журналу Fashion / Фото Fashion, Грег Свейлс

В описі до фотосесії редактори глянцю зазначили, що після кількох років невдалих спроб увійти в модельний шоу-бізнес, вона стала найвизначнішою моделлю сучасності: "Вінні Гарлоу не усвідомлювала, що відрізняється від інших, поки інші не вказали їй на це, в тому числі модельні агенти, які відмовилися співпрацювати з нею. Тепер вона – одне з найбільш пам'ятних облич в індустрії моди".

Сама ж модель поділилась, що колись не усвідомлювала своєї відмінності від інших людей.

"Я не думаю, що спочатку усвідомлювала, що відрізняюся від інших. Це пов'язано з моїм вихованням. Тільки коли я опинилася в цьому світі, я відчула різницю. Одного разу бабуся взяла мене з собою в школу, щоб заїхати за кузиною, і до мене підійшла маленька дитина і запитала: "Що у тебе на шкірі?" У моєї бабусі дуже сильний характер і вона дуже впевнена в собі, і я виросла поруч з нею. Вона пам'ятає, як я відповіла: "Моя шкіра – не твоє діло". Це була моя енергія дорослішання", – розповіла модель з хворобою вітиліго.

Вінні Гарлоу для журналу Fashion: фото / Fashion, Грег Свейлс